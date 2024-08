Goldpreis: Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

Während in den USA eine Zinsreduktion um 25 Basispunkte bei der übernächsten Sitzung (18. September) mittlerweile als sicher gilt, erhoffen sich die Marktakteure neue Hinweise hinsichtlich der künftigen US-Geldpolitik für den Rest des Jahres. Je "taubenhafter" diese ausfallen, desto besser die weiteren Perspektiven des Goldpreises. In dieser Woche dürften aber auch die anstehenden Daten vom US-Arbeitsmarkt für Spannung sorgen. Am morgigen Mittwoch steht zum Beispiel der ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr) über die Zahl neu geschaffener Stellen zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese von 150.000 auf 149.000 marginal reduziert haben. Je schwächer sich der US-Arbeitsmarkt entwickelt, desto kräftiger dürften die in diesem Jahr zu erwartenden Zinssenkungen ausfallen. Richtig spannend wird es in diesem Zusammenhang aber am Freitag, wenn das US-Arbeitsministerium seinen Monatsbericht zur Entwicklung des Arbeitsmarkts im Juli veröffentlicht.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 8,60 auf 2.386,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltende Nachfragesorgen in China

Der fossile Energieträger bewegt sich aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit acht Wochen, was vor allem auf die eingetrübten Perspektiven der chinesischen Wirtschaft zurückzuführen ist. Am morgigen Mittwoch steht ein wichtiger chinesischer Einkaufsmanagerindex auf der Agenda. Analysten gehen davon aus, dass dieser den dritten Monat in Folge einen Wert von weniger als 50 Punkte anzeigen wird, was als Indiz für schrumpfende Wirtschaftsaktivitäten anzusehen ist. Komplett ausgeblendet wird derzeit offensichtlich die Gefahr einer massiven Eskalation zwischen Israel und Terroristen der vom Iran unterstützten Hisbollah.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,29 auf 75,52 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,30 auf 78,75 Dollar zurückfiel.





