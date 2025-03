Goldpreisrally: Aussicht auf 2025 - Experte setzt auf weiteres Aufwärtspotenzial

• Goldpreisrally: Gold knackt 3.000-US-Dollar-Marke• Experte sieht weiteres Aufwärtspotenzial • Drei wichtige Treiber für den Goldmarkt

Der Goldpreis knackte im Zuge seiner Rally der vergangenen Monate zuerst die 2.000 US-Dollar-Marke und dann eine Hundertermarke nach der anderen. Vergangene Woche stieg er dann erstmals über die Rekordmarke von 3.000 US-Dollar. Innerhalb der letzten 12 Monate konnte Gold um rund 38 Prozent zulegen.

Experte sieht großes Aufwärtspotenzial

George Milling-Stanley, Chefstratege für Gold bei State Street Global Advisors, erklärte laut kitco.com, dass sich der Goldpreis weiterhin um die 2.900-Dollar-Marke pro Unze konsolidiere, Gold aber weiter großes Aufwärtspotenzial besitze. Laut dem Experten würden Anleger angesichts der wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheit und des geopolitischen Chaos auf Gold als sicheren Hafen und Inflationsschutz zurückgreifen.

ETF -Zuflüsse

Laut Angaben des World Gold Council seien im Februar 72,2 Tonnen Gold im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar in nordamerikanische ETFs geflossen. Dabei sei der Großteil des Anlagekapitals in den SPDR Gold Shares, den weltweit größten goldgedeckten ETF, geflossen. Daten des SPDR Gold Shares zeigen laut kitco.com, dass allein am 21. Februar mehr als 20 Tonnen Gold in den ETF geflossen sind. In diesem Jahr seien die GLD-Bestände um fast 22 Tonnen gestiegen und würden sich derzeit auf 894 Tonnen belaufen. Die Zuflüsse hätten laut Milling-Stanley einen Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar. Dennoch sieht der Stratege weiter Raum für eine steigende Investitionsnachfrage - vermutlich da die Bestände laut kitco.com 33 Prozent unter ihrem Allzeithoch von Dezember 2012 liegen und seit dem Höhepunkt des vorherigen Bullenmarktes im Oktober 2020 um 30 Prozent gesunken sind.

Treiber für die Rally

Als Treiber für eine weiter steigende Investitionsnachfrage sieht Milling-Stanley laut kitco.com drei Faktoren. Zum einen verweist der Experte auf die Goldkäufe der Zentralbanken, die in den letzten drei Jahren jeweils mehr als 1.000 Tonnen Gold gekauft hätten und einen Paradigmenwechsel auf dem Weltmarkt darstellen würden. Hinzu komme eine steigende wirtschaftliche Unsicherheit und die wachsende Gefahr einer Rezession, die Gold zu einem attraktiven sicheren Hafen machen würden. Daneben stütze die anhaltende physische Nachfrage in Asien höhere Preise. "Ich denke, dass die Chancen sehr groß sind, dass die Investitionsnachfrage weiter steigt. Die Gründe für die Gold-Rally verschwinden nicht; sie werden von Tag zu Tag stärker", so Milling-Stanley.

Auch Marktstrategen von IG Asia glauben, Gold bleibe "ein attraktiver sicherer Hafen in einem Umfeld, in dem Alternativen knapp sind", wie dpa-AFX berichtet. Die Sorge vor den Folgen der aggressiven Zollpolitik der neuen US-Regierung gab dem Goldpreis bereits in der jüngsten Vergangenheit Auftrieb und so könnten gegenseitige Zölle auch in den kommenden Monaten weitere Marktturbulenzen auslösen.

Goldpreis-Prognose 2025

Für dieses Jahr bekräftigte Milling-Stanley laut kitco.com seine Prognose für den Goldpreis. Er sieht ein 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis zwischen 2.600 und 2.900 US-Dollar liegen wird und einer 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Preis bis zu 3.100 US-Dollar pro Unze erreichen könnte. "Wir sehen eine große Unsicherheit, und das Einzige, was ich mit voller Zuversicht sagen kann, ist, dass Gold schon immer von der Unsicherheit profitiert hat", so der Experte.

Redaktion finanzen.at