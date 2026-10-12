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13.10.2026 01:02:24
Heating oil customers face tough winter despite shake-up promise
Heating oil customers facing soaring bills are promised better regulation of the sector by the government.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|126,54
|-3,70
|-2,84
|Ölpreis (Brent)
|104,70
|-1,36
|-1,28
|Ölpreis (WTI)
|94,99
|-0,10
|-0,11