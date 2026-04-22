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22.04.2026 07:02:51
Help for people who use heating oil is on the way
North Lincolnshire Council is encouraging households to sign up for a support scheme.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|108,05
|2,64
|2,51
|Ölpreis (Brent)
|107,13
|1,12
|1,06
|Ölpreis (WTI)
|97,68
|1,83
|1,91