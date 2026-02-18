|
18.02.2026 19:22:00
Here's Why Shares in This Silver Miner Popped Higher Today
Shares in Hecla Mining (NYSE: HL) shot higher by 10.8% at 11 a.m. this morning as the market digested the company's fourth quarter earnings report. It's no secret that silver prices surged in 2025, but they have retracted somewhat this year as the unsustainable rally lost ground. Still, if you are a silver bull looking to buy in on the dip -- not least as AI data centers are contributing to silver demand -- then Hecla's earnings report and strategic positioning have given you great reason to do so, and many investors took that opportunity today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
