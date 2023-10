Höchste Stand seit Anfang August: Goldpreis klettert wegen Konflikt im Nahen Osten

Am Nachmittag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bis zu 1962 US-Dollar. Das waren rund 39 Dollar mehr als am Vortag. Höher hatte der Goldpreis zuletzt Anfang August gelegen. Zum Abend hin gab der Preis wieder etwas nach.

Damit hat der Goldpreis seinen kräftigen Anstieg seit Beginn des Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel fortgesetzt. Seither hat das Edelmetall um mehr als 100 Dollar zugelegt. Am Markt wird eine Ausweitung des Konflikts auf weitere Länder im Nahen Osten befürchtet, was für eine stärkere Nachfrage nach sicheren Anlagen sorgt.

Nach Einschätzung der Rohstoffexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank stellt der Konflikt im Nahen Osten für den Goldpreis ein "erhebliches Aufwärtsrisiko dar". Sollte er sich auf andere Länder der Region ausweiten, dürfte Gold aufgrund seiner Rolle als sicherer Hafen weiter zulegen, erwartet die Analystin. Sollte die Lage im Nahen Osten aber nicht weiter eskalieren, dürfte das Aufwärtspotenzial begrenzt bleiben.

