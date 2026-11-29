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29.11.2026 07:27:22
How East Germany boosted Vietnam's coffee industry
When East Germany could no longer afford to import coffee, it introduced a substitute blend containing rye and chicory in 1977. A public outcry ensued. The solution to the problem lay 9,000 kilometers away — in Vietnam.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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