Investment Advisor Builds New Position in Gold Miner ETF
Gimbal Financial initiated a new position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING), acquiring 76,223 shares in Q3 2025 in an estimated $4.93 million trade.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 04, 2025, Gimbal Financial disclosed a new position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF. The fund acquired 76,223 shares in an estimated $4.93 million transaction.This is a new position for Gimbal Financial, accounting for 2.96% of its 13F reportable assets under management as of September 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
