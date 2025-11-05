|
05.11.2025 12:00:00
Investor Cuts Stake in Coeur Mining by $4 Million Amid Stock's 130% Rally and New Gold Deal
Massachusetts-based Lane Generational reported reducing its position in Coeur Mining (NYSE:CDE) by 311,499 shares worth an estimated $3.8 million, according to its SEC filing for the period ended September 30.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released on Tuesday, Lane Generational reduced its stake in Coeur Mining by 311,499 shares during the third quarter. The estimated transaction value based on the quarterly average share price was approximately $3.8 million. Following the sale, the fund reported holding 574,130 shares valued at $10.8 million as of September 30.Lane Generational's Coeur Mining position now accounts for 9% of the fund’s 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
