Iran war: Oil prices spike as Iran steps up tanker attacks
Iran is continuing to target energy infrastructure across the Gulf. Iraq paused operations at all of its oil ports after an attack on two tankers and Oman has evacuated all ships from its main export terminal. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98,87
|-2,88
|-2,83
|Ölpreis (WTI)
|93,96
|-1,77
|-1,85
