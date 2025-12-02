|
02.12.2025 09:30:45
KI-CEO, Swiftie-Boom, Gold-Yuan: Die kühnen Prognosen von Saxo für 2026
Von Quantencomputern, die Bitcoin pulverisieren, bis zu einem goldgedeckten Yuan und Taylor Swift, die die Geburtenrate ankurbelt: Saxo skizziert in gewohnter Manier zehn extreme Wendepunkte für 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 189,89
|-42,30
|-1,00