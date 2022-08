Luckin Coffee Announces Full Redemption of Offshore Debt Securities

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

Redemption Further Optimizes Luckin Coffee’s Capital Structure Company Maintains Strong Liquidity Position BEIJING , Aug. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luckin Coffee Inc. (“Luckin Coffee” or the “Company”) (OTC: LKNCY) today announced the redemption in full of its US$109.9 million of 9.00% Series B