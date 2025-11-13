|
13.11.2025 12:54:25
Natural Gas :40+ BCF Build Beats 5-Yr Avg As Cold Snap Ends
This article Natural Gas :40+ BCF Build Beats 5-Yr Avg As Cold Snap Ends originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Erdgaspreis - Natural Gas
|4,46
|-0,19
|-4,09