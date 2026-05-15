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15.05.2026 17:43:00
Nvidia Just Surpassed Silver as the World's 2nd-Largest Asset. Could $6 Trillion Be Next?
Shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) hit a fresh 52-week high of more than $236 on Thursday, capping a six-day winning streak and pushing the AI chipmaker's market capitalization to about $5.7 trillion. That valuation is now larger than the entire estimated market value of silver, sitting around $5 trillion -- making Nvidia the world's second-largest asset, behind only gold's roughly $33 trillion. For some context, the stock has gained about 74% over the past year, and the company has added more than $5 trillion in market value over the last five years. Numbers like that can feel a little surreal. But they also raise a natural question: Where does Nvidia go from here?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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