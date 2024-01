Ölpreise auf Erholungskurs - die Gründe

Die Ölpreise sind am Donnerstag merklich gestiegen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 78,88 US-Dollar. Das waren 2,08 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 2,30 Dollar auf 72,65 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern rückte die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten wieder stärker in den Fokus der Anleger. Am Donnerstag ist ein griechischer Tanker unter der Flagge der Marshallinseln von Unbekannten im Persischen Golf gekapert worden. Die Reederei bestätigte den Zwischenfall, ohne bislang weitere Details zu nennen.

In den vergangenen Wochen hatten Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer immer wieder die Sorge vor einer Unterbrechung der Öllieferungen geschürt und die Preise am Ölmarkt mehrfach in die Höhe getrieben.

