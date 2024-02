Ölpreise drehen deutlich ins Minus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im späten US-Handel deutlich nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 78,96 US-Dollar. Das waren 1,59 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 1,71 Dollar auf 74,14 Dollar.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge sind die Verhandlungen über eine Pause im Gaza-Krieg und die Freilassung ziviler Geiseln fortgeschritten. Die Auseinandersetzung ist einer der Gründe für den steigenden Ölpreis in diesem Jahr./he/ck