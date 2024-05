Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 83,05 US-Dollar. Das waren 66 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 60 Cent auf 79,20 Dollar.

Der Handel am Ölmarkt verlief ohne größere Impulse. Seit Anfang Mai haben sich die Preise in einer relativ engen Spanne bewegt. Nach unten sind sie vor allem durch das knappe Angebot sowie die zahlreichen Krisen und Kriege in der Welt abgesichert. Nach oben hin wirken die ungewissen Konjunkturaussichten und die fragile Energienachfrage begrenzend./jsl/he