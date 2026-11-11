Ölpreise legen nach Kursrutsch zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben nach ihren jüngsten Kursverlusten am Mittwoch wieder zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 92,88 US-Dollar. Damit stieg der Preis der Referenzsorte um 1,45 Prozent.

Zwar hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, weitere Angriffe auf den Iran seien nicht notwendig, doch die Spannungen in der Region halten an, und die Friedensgespräche haben kaum Fortschritte gebracht. Der Iran werde "kein einziges Atom" an angereichertem Nuklearmaterial aus dem Land entfernen, sagte Mohsen Rezaee, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Gespräch mit Al Mayadeen. Irans Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus intensiviert. Diese Meerenge ist weltweit bedeutend für den Transport von Erdöl und Flüssigerdgas. So hat der Iran erneut Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet.

Der globale Referenzindex ist in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung hat die Ölpreise jedoch seit Anfang November deutlich belastet. Zudem nahmen die Energieexporte aus dem Persischen Golf zu. Trotz der Angriffe auf Schiffe fließt weiterhin Rohöl aus dem Nahen Osten, was Druck auf die Preise ausübt, da die Liefermengen aus der Region wieder das Vorkriegsniveau erreichen.

Entsprechend sieht Analyst Pavel Molchanov vom Finanzdienstleistungskonzern Raymond James & Associates aktuell Anzeichen für eine Entspannung am Ölmarkt. Sollten die Kriegsparteien letztlich ein dauerhaftes Abkommen schließen, dürfte dieses zwar ein unübersichtlicher Kompromiss sein, der viele Fragen offenlasse. Aber solange die Straße von Hormus dauerhaft wieder geöffnet werde, sei das alles, was den Ölmarkt interessiere./jsl/la/he