Ölpreise sinken leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken und haben den Erholungsversuch vom Vortag abgebrochen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 46 Cent auf 62,92 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember ging um 56 Cent auf 58,44 Dollar zurück.

Eine allgemein trübere Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende belastet auch die Ölpreise. Außerdem wurde erneut auf den Friedensplan der USA für die Ukraine als Belastung verwiesen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte sich den Vorschlag der USA ausdrücklich nicht zu eigen, zeigte sich aber gesprächsbereit.

Am Freitag sind die jüngsten US-Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil in Kraft getreten. Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank sind damit die russischen Ölexporte stärker in den Fokus gerückt. "Eine weitere Verringerung der Lieferungen könnte einem Rückgang der Ölpreise entgegenwirken", heißt es im Marktkommentar./jkr/jha/

