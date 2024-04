Ölpreise wenig verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 90,12 US-Dollar. Das waren 2 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 10 Cent auf 85,52 Dollar.

Der Handel wird jedoch weiter durch eine große Unsicherheit geprägt. Die weitere Entwicklung im Nahen Osten ist ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Die Möglichkeit einer direkten Reaktion Israels "bedeutet, dass diese Unsicherheit und Spannung noch eine ganze Weile anhalten wird", heißt es von Rohstoffexperten der ING-Bank. Eine weitere Eskalation der Lage könnte die Ölversorgung aus der Region beeinträchtigten.

"Die entscheidende Frage ist nun, wie Israel reagiert", sagte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Sollte Israel auf einen Vergeltungsschlag verzichten, dürfte sich die Lage beruhigen. Im anderen Fall wäre mit einer weiteren Reaktion des Iran zu rechnen, was eine Eskalationsspirale in Gang setzen könnte. "Dann wäre mit einem deutlichen Anstieg des Ölpreises zu rechnen", warnte Fritsch./jsl/he