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27.07.2026 12:43:02
Oil price dives as US and Iran pause attacks
The US says attacks on Iran have been halted to give "talks some space", raising hopes of a resolution to the conflict.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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