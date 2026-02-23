Ölpreis (Brent)

71,56
USD
-0,20
-0,17 %
Nachrichten
23.02.2026 19:30:45

Oil States International Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q4 Earnings

This article Oil States International Analysts Increase Their Forecasts After Better-Than-Expected Q4 Earnings originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 71,56 -0,12 -0,17
Ölpreis (WTI) 66,36 -0,12 -0,18

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:28 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: US-Börsen mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigt sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

