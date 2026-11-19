Silver's spot price reached a record high of $121.67 per troy ounce on Jan. 29, 2026. That marked a 289% gain over the previous 12 months. But today, it trades at about $44 per troy ounce. Let's see why it pulled back -- and how much it could be worth by the end of 2027.

Three catalysts drove silver's price to its record high. First, the Fed held its benchmark rates steady in 2024 and 2025, and investors hoped it would finally cut rates again in 2026. Lower interest rates weaken the U.S. dollar and drive investors toward gold and silver.

Image source: Getty Images.

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