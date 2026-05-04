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04.05.2026 23:00:00
Prediction: This Silver ETF Will Take Off After May 15
Investors don't appear to be as excited about silver as they were earlier in the year. On Monday, the precious metal was trading around $73, a far cry from the highs it reached in January, when it traded above $121 per ounce. That's a 40% decline since then. Typically, there's significant demand for silver and gold when investors are concerned about the economy, which doesn't appear to be the case these days. The S&P 500 has been rising of late, and in the process, silver has been sliding. During the past three months, the broad index has climbed by 4% in value, while the iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV), which tracks the price of silver, has fallen by 14%.However, I predict that after May 15, investors will once again begin loading up on silver.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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