Preis für Diesel in Deutschland so niedrig wie lange nicht mehr

Mit 1,669 Euro pro Liter lag der bundesweite Tagesdurchschnitt am Dienstag so tief wie noch nie in diesem Jahr, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Binnen einer Woche war das ein Rückgang um 0,7 Cent. Der Preis befindet sich seit mehr als einem Monat auf Talfahrt und ist in dieser Zeit um gut 9 Cent gesunken.

Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich ebenfalls und kostete mit 1,822 Euro pro Liter 1,5 Cent weniger als vor einer Woche. Seit seinem Jahreshoch Mitte April gab der Preis damit um 4,5 Cent nach.

Der ADAC erklärt den aktuellen Rückgang mit einem rückläufigen Ölpreis in Verbindung mit einem etwas stärkeren Euro. Nach Einschätzung des Verkehrsclubs müsste es aber kräftiger nach unten gehen.

MÜNCHEN (dpa-AFX)