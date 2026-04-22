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22.04.2026 13:11:38
Preis für Opec-Öl gesunken
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 96,31 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,43 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/la/stk
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