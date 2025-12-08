|
08.12.2025 13:00:09
Retail investors help drive gold and US stocks to bubble territory, BIS warns
‘Explosive’ price gains show similarities with previous asset price bubbles, report saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 209,39
|12,19
|0,29
