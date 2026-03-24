24.03.2026 20:43:14
Rohstoffkurse am Abend
Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.397,57 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -0,47 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.418,54 US-Dollar stand.
Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -0,03 Prozent auf 69,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 69,52 US-Dollar.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.908,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.901,00 US-Dollar).
Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,63 Prozent auf 1.415,50 US-Dollar, nach 1.439,00 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 3,52 Prozent auf 103,58 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 100,06 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 4,08 Prozent auf 91,73 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 88,13 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 19:24 Uhr notiert der Baumwolle 0,65 Prozent stärker bei 0,68 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,67 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 19:19 Uhr gibt der Haferpreis um -1,62 Prozent auf 3,34 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,40 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen legt der Kaffeepreis um 3,53 Prozent auf 3,18 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,07 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 19:05 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -0,04 Prozent auf 2,35 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,35 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 19:20 Uhr steht ein Plus von 0,60 Prozent auf 4,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,60 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,52 Prozent auf 3,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,58 US-Dollar.
Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 6,17 Prozent auf 1,72 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,62 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 19:20 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,82 Prozent auf 11,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,64 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,29 Prozent auf 322,40 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 326,60 US-Dollar.
Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 0,09 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 19:20 Uhr auf 0,66 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,66 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 1,45 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,89 US-Dollar.
Zudem steigt der Mageres Schwein Preis. Um 0,39 Prozent verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 19:05 Uhr auf 0,91 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,91 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 16,12 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 19:10 Uhr auf 16,12 US-Dollar beziffert.
Daneben wertet der Heizölpreis um 20:37 Uhr auf. Es geht 5,17 Prozent auf 112,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 107,25 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Sinkflug. Um 19:00 Uhr gibt der Kohlepreis um -0,71 Prozent auf 118,15 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 119,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Reispreis bei 11,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,94 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Holzpreis um -1,76 Prozent auf 585,50 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 596,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
