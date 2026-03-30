|Fokus Rohstoffpreise
|
30.03.2026 20:43:14
Rohstoffkurse am Abend
Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.515,09 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,49 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.493,00 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Silberpreis um 0,72 Prozent auf 70,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 69,79 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,34 Prozent auf 1.903,50 US-Dollar, nach 1.897,00 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Palladiumpreis um 1,17 Prozent auf 1.422,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.406,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 114,57 US-Dollar am Vortag auf 112,94 US-Dollar nach unten (--1,42 Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 3,59 Prozent auf 103,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 99,64 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,86 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,69 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 2,56 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,42 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -2,82 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,01 US-Dollar.
Währenddessen legt der Lebendrindpreis um 0,58 Prozent auf 2,40 US-Dollar zu. Gestern war der Lebendrindpreis noch 2,39 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Maispreis um -1,46 Prozent auf 4,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,62 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 3,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar.
Indes gewinnt der Orangensaftpreis hinzu. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,74 US-Dollar am Vortag auf 1,80 US-Dollar nach oben (+3,77Prozent).
Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,04 Prozent auf 11,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,59 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,22 Prozent auf 314,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,30 US-Dollar.
Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 1,47 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf 0,68 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,67 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 19:08 Uhr gibt der Zuckerpreis um -1,27 Prozent auf 0,16 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,16 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,03 US-Dollar am Vortag auf 2,89 US-Dollar nach unten (--4,33 Prozent).
Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis südwärts. Der Mageres Schwein Preis sinkt -0,33 Prozent auf 0,90 US-Dollar, nach 0,91 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Milchpreis um -0,31 Prozent auf 16,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Milchpreis bei 16,15 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (118,88 US-Dollar) geht es um -2,67 Prozent auf 115,71 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (119,75 US-Dollar) geht es um 1,80 Prozent auf 121,90 US-Dollar nach oben.
Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 2,21 Prozent auf 11,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,09 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 1,09 Prozent auf 602,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 596,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
