|Gold, Öl & Co.
|
13.07.2026 20:43:14
Rohstoffkurse am Abend
Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -2,73 Prozent auf 3.999,08 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.111,45 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -3,91 Prozent auf 57,53 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 59,87 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.634,00 US-Dollar) geht es um -1,68 Prozent auf 1.606,50 US-Dollar nach unten.
Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -2,34 Prozent auf 1.251,50 US-Dollar, nach 1.281,50 US-Dollar am Vortag.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 9,68 Prozent auf 83,37 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 76,01 US-Dollar.
Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 71,41 US-Dollar am Vortag auf 77,83 US-Dollar nach oben (+8,99Prozent).
Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,10 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 20:16 Uhr steht ein Minus von -0,08 Prozent auf 3,01 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,01 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -0,47 Prozent auf 3,41 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,43 US-Dollar.
Zudem gibt der Lebendrindpreis am Montagabend nach. Um -0,11 Prozent auf 2,35 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,35 US-Dollar.
Zudem gibt der Maispreis am Montagabend nach. Um -0,06 Prozent auf 4,38 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,38 US-Dollar.
Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,55 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -3,58 Prozent auf 1,43 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,48 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 20:15 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,46 Prozent auf 12,02 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 11,97 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,95 Prozent auf 316,80 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 323,10 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 3,08 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,71 US-Dollar.
Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,87 Prozent.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,94 Prozent auf 2,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,94 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nordwärts. Der Mageres Schwein Preis gewinnt 0,18 Prozent auf 0,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,95 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Zugewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 15,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 15,67 US-Dollar.
Daneben wertet der Heizölpreis um 20:41 Uhr auf. Es geht 7,61 Prozent auf 100,91 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 93,78 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (13,35 US-Dollar) geht es um -1,31 Prozent auf 13,17 US-Dollar nach unten.
Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,72 Prozent auf 618,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 623,00 US-Dollar.
Daneben wertet der Erdgaspreis - TTF um 18:53 Uhr auf. Es geht 5,44 Prozent auf 51,01 Euro nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 48,38 Euro stand.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.