13.01.2026 13:17:06
Rohstoffkurse am Mittag
Am Dienstagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -0,29 Prozent auf 4.584,45 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.597,88 US-Dollar).
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis 0,62 Prozent stärker bei 85,73 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 85,20 US-Dollar.
Derweil notiert der Platinpreis bei 2.343,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.372,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,24 Prozent.
Zudem gibt der Palladiumpreis am Dienstagmittag nach. Um -2,52 Prozent auf 1.839,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.886,50 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 65,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,87 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 1,87 Prozent auf 60,61 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 59,50 US-Dollar.
Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,32 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 13:03 Uhr auf 0,65 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.
Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,17 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 2,94 US-Dollar.
Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 1,69 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf 3,62 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,56 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Kakaopreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,91 Prozent auf 3.976,00 Britische Pfund nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3.940,00 Britische Pfund stand.
Inzwischen fällt der Maispreis um -0,65 Prozent auf 4,19 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.
Nach 10,33 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag um -0,68 Prozent auf 10,26 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,53 Prozent auf 290,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 294,60 US-Dollar an der Tafel.
Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 0,20 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr auf 0,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,50 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Weizenpreis bergauf. Der Weizenpreis steigt 0,07 Prozent auf 189,38 Euro, nach 189,25 Euro am Vortag.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 13:14 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,79 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,41 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Rapspreis bei 469,25 Euro. Im Vergleich zum Vortag (468,25 Euro) ist das ein Aufschlag von 0,21 Prozent.
Inzwischen steigt der Heizölpreis um 2,33 Prozent auf 58,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 56,80 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (97,05 US-Dollar) geht es um 0,72 Prozent auf 98,00 US-Dollar nach oben.
Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,18 Prozent auf 542,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 541,00 US-Dollar.
