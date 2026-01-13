Rohstoff-Marktbericht 13.01.2026 13:17:06

Rohstoffkurse am Mittag

Rohstoffkurse am Mittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Am Dienstagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -0,29 Prozent auf 4.584,45 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.597,88 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis 0,62 Prozent stärker bei 85,73 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 85,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 2.343,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.372,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,24 Prozent.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Dienstagmittag nach. Um -2,52 Prozent auf 1.839,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.886,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 65,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,87 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 1,87 Prozent auf 60,61 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 59,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,32 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 13:03 Uhr auf 0,65 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,17 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 2,94 US-Dollar.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 1,69 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf 3,62 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,56 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,91 Prozent auf 3.976,00 Britische Pfund nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3.940,00 Britische Pfund stand.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,65 Prozent auf 4,19 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.

Nach 10,33 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag um -0,68 Prozent auf 10,26 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,53 Prozent auf 290,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 294,60 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 0,20 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr auf 0,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,50 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Weizenpreis bergauf. Der Weizenpreis steigt 0,07 Prozent auf 189,38 Euro, nach 189,25 Euro am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 13:14 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,79 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,41 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Rapspreis bei 469,25 Euro. Im Vergleich zum Vortag (468,25 Euro) ist das ein Aufschlag von 0,21 Prozent.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 2,33 Prozent auf 58,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 56,80 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (97,05 US-Dollar) geht es um 0,72 Prozent auf 98,00 US-Dollar nach oben.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,18 Prozent auf 542,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 541,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen