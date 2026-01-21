|Gold, Öl & Co.
21.01.2026 13:17:06
Rohstoffkurse am Mittag
Der Goldpreis ist am Mittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 13:13 Uhr 2,07 Prozent auf 4.862,03 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.763,51 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -0,14 Prozent auf 94,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 94,57 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.456,50 US-Dollar) geht es um 0,47 Prozent auf 2.468,00 US-Dollar nach oben.
Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,81 Prozent auf 1.844,50 US-Dollar, nach 1.878,50 US-Dollar am Vortag.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,59 Prozent auf 65,02 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 64,92 US-Dollar.
Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 60,36 US-Dollar am Vortag auf 60,54 US-Dollar nach oben (+0,30Prozent).
Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,22 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 13:01 Uhr steht ein Minus von -0,50 Prozent auf 2,99 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,01 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -0,48 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,47 US-Dollar.
Zudem gibt der Kakaopreis am Mittwochmittag nach. Um -2,32 Prozent auf 3.242,00 Britische Pfund geht es nach unten. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 3.347,00 Britische Pfund.
Zudem gewinnt der Maispreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,59 Prozent auf 4,26 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,24 US-Dollar.
Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,64 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,53 US-Dollar).
Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,13 Prozent auf 294,90 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 291,60 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,53 Prozent auf 0,53 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,53 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen steigt der Weizenpreis um 0,33 Prozent auf 190,13 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 189,50 Euro.
Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,68 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.
Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,91 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 19,12 Prozent.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 14,75 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 12:51 Uhr auf 14,75 US-Dollar beziffert.
Mit dem Rapspreis geht es indes nordwärts. Der Rapspreis gewinnt 0,37 Prozent auf 476,00 Euro hinzu, nachdem gestern noch 474,25 Euro an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 2,56 Prozent auf 63,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 61,82 US-Dollar.
Daneben wertet der Holzpreis um 13:00 Uhr ab. Es geht -0,16 Prozent auf 613,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 614,50 US-Dollar stand.
