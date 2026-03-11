Rohstoffkurse am Mittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 5.189,70 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 0,03 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 5.188,37 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -2,15 Prozent auf 86,47 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 88,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Platinpreis um -0,70 Prozent auf 2.185,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.200,50 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -1,36 Prozent auf 1.636,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.659,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,20 Prozent auf 91,22 US-Dollar, nach 87,80 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 4,07 Prozent auf 86,85 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 83,45 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 12:54 Uhr ab. Es geht -6,24 Prozent auf 3,23 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,45 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -3,98 Prozent auf 2,89 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -0,33 Prozent auf 2.444,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 2.462,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 1,15 Prozent auf 4,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Abschläge in Höhe von -2,12 Prozent auf 1,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 1,22 Prozent auf 12,02 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,87 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,07 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,02 US-Dollar am Vortag auf 3,10 US-Dollar nach oben (+2,48Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Abschläge in Höhe von -0,43 Prozent auf 16,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 16,22 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 6,27 Prozent auf 94,05 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 88,50 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit Verlusten. Um 12:49 Uhr notiert der Kohlepreis -0,83 Prozent niedriger bei 120,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 121,85 US-Dollar.

