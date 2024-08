Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Der Goldpreis wertet am Freitagvormittag um 0,23 Prozent auf 2.462,20 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 2.456,57 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 28,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (28,41 US-Dollar).

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,47 Prozent auf 955,50 US-Dollar, nach 960,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 949,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 948,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -0,07 Prozent niedriger bei 80,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 81,04 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 77,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (78,16 US-Dollar).

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,60 Prozent auf 0,66 US-Dollar, nach 0,66 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,73 Prozent reduziert sich der Maispreis um 10:00 Uhr auf 3,72 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 3,75 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,74 Prozent niedriger bei 9,44 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 9,52 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 307,90 US-Dollar am Vortag auf 305,90 US-Dollar nach unten (--0,65 Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -1,16 Prozent auf 0,39 US-Dollar, nach 0,39 US-Dollar am Vortag.

Nach 0,18 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagvormittag um 0,22 Prozent auf 0,18 US-Dollar gestiegen.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,20 US-Dollar am Vortag auf 2,21 US-Dollar nach unten (--0,05 Prozent).

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 62,87 US-Dollar am Vortag auf 62,61 US-Dollar nach unten (--0,42 Prozent).

