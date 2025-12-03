Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoff-Marktbericht 03.12.2025 10:13:20

Am Mittwochvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,19 Prozent auf 4.197,79 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.205,87 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Silberpreis -1,01 Prozent niedriger bei 57,89 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 58,48 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.648,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.636,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,73 Prozent.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,21 Prozent auf 1.456,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.453,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 62,84 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (62,45 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,87 Prozent auf 59,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 58,64 US-Dollar.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 1,12 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,63 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,63 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -0,26 Prozent auf 2,92 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 2,93 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,36 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 11,29 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 11,25 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 08:16 Uhr ab. Es geht -0,48 Prozent auf 0,52 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,52 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,67 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 4,84 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag um 2,02 Prozent auf 4,94 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 10:10 Uhr wurde ein Preis von 61,02 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 61,02 US-Dollar.

Zudem fällt der Kohlepreis. Um -1,31 Prozent reduziert sich der Kohlepreis um 10:00 Uhr auf 98,10 US-Dollar, nachdem der Kohlepreis am Vortag noch bei 99,55 US-Dollar lag.

