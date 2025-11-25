Rohstoffpreise am Dienstagabend

Marktbericht zu Rohstoffen 25.11.2025 20:43:14

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -0,18 Prozent auf 4.129,56 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.136,90 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,56 Prozent auf 51,10 US-Dollar, nach 51,39 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Platinpreis um 0,52 Prozent auf 1.552,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.544,50 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1.402,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagabend um -1,21 Prozent auf 1.385,00 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,29 Prozent auf 62,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 63,37 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -1,84 Prozent auf 57,76 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 58,84 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 1,61 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,61 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 2,99 Prozent auf 3,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,01 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,66 Prozent auf 4,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 4,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,31 Prozent auf 2,07 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,07 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Maispreis kaum von der Stelle. Um 20:20 Uhr werden 4,24 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt der Mastrindpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,46 Prozent auf 3,06 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 2,92 Prozent auf 1,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,37 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,07 Prozent auf 11,24 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,23 US-Dollar stand.

Nach 314,20 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend um 1,02 Prozent auf 317,40 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,20 Prozent auf 0,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach oben (+0,61Prozent).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,75 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 4,55 US-Dollar.

Zudem steigt der Mageres Schwein Preis. Um 0,38 Prozent verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf 0,79 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,78 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Aufwind. Um 20:10 Uhr zieht der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 17,19 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 17,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -2,90 Prozent auf 61,82 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 63,67 US-Dollar.

Zudem gibt der Kohlepreis am Dienstagabend nach. Um -0,31 Prozent auf 96,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 95,85 US-Dollar.

Daneben sinkt der Reispreis um -1,78 Prozent auf 10,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,42 US-Dollar.

Derweil notiert der Holzpreis bei 543,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (539,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,74 Prozent.

Bildquelle: Stepan Kapl / Shutterstock.com

