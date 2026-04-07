07.04.2026 10:13:20
Rohstoffpreise am Dienstagvormittag
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.651,11 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.650,90 US-Dollar.
Zudem gibt der Silberpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,67 Prozent auf 72,33 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 72,82 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,10 Prozent auf 1.974,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.972,50 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,51 Prozent auf 1.491,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.484,00 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 10:01 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 1,80 Prozent stärker bei 111,67 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 109,70 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,81 Prozent auf 114,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 112,41 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,36 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,72 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 09:36 Uhr notiert der Haferpreis -0,79 Prozent niedriger bei 3,46 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,49 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,54 US-Dollar an der Tafel.
Nach 11,67 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag um 0,17 Prozent auf 11,69 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 315,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (316,60 US-Dollar).
Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,69 Prozent auf 0,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.
Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,33 Prozent).
Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,57 Prozent auf 2,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,81 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 114,39 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Dienstagvormittag um 5,08 Prozent auf 120,20 US-Dollar gestiegen.
Redaktion finanzen.at
Börse aktuell - Live Ticker
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.