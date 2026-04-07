Rohstoffe an der Börse 07.04.2026 10:13:20

Rohstoffpreise am Dienstagvormittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.651,11 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.650,90 US-Dollar.

Zudem gibt der Silberpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,67 Prozent auf 72,33 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 72,82 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,10 Prozent auf 1.974,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.972,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,51 Prozent auf 1.491,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.484,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 10:01 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 1,80 Prozent stärker bei 111,67 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 109,70 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,81 Prozent auf 114,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 112,41 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,36 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,72 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 09:36 Uhr notiert der Haferpreis -0,79 Prozent niedriger bei 3,46 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,54 US-Dollar an der Tafel.

Nach 11,67 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag um 0,17 Prozent auf 11,69 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 315,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (316,60 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,69 Prozent auf 0,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,33 Prozent).

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,57 Prozent auf 2,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,81 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 114,39 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Dienstagvormittag um 5,08 Prozent auf 120,20 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.at

