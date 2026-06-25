Rohstoffpreise am Donnerstagabend

Der Goldpreis ist am Abend gestiegen. So gewann der Goldpreis um 20:40 Uhr 0,88 Prozent auf 4.035,85 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.000,71 US-Dollar.

Nach 57,46 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagabend um 1,24 Prozent auf 58,17 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.582,00 US-Dollar am Vortag auf 1.605,00 US-Dollar nach oben (+1,45Prozent).

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 1,49 Prozent auf 1.188,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.171,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:31 Uhr steht ein Plus von 3,05 Prozent auf 75,37 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 73,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:41 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 2,42 Prozent auf 72,04 US-Dollar. Am Vortag standen noch 70,34 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 20:25 Uhr notiert der Baumwolle 1,82 Prozent stärker bei 0,73 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,72 US-Dollar.

Nach 2,83 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagabend um -3,18 Prozent auf 2,74 US-Dollar gesunken.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -0,94 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,89 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 2,92 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Lebendrindpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Lebendrindpreis 0,62 Prozent stärker bei 2,58 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,56 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 1,90 Prozent auf 4,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,07 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,03 Prozent auf 3,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,73 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr ab. Es geht -4,13 Prozent auf 1,33 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,39 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 1,74 Prozent auf 11,28 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,52 Prozent auf 308,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 303,60 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 1,96 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,97 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,13 US-Dollar.

Nach 3,22 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 1,89 Prozent auf 3,28 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis südwärts. Der Mageres Schwein Preis sinkt -1,07 Prozent auf 0,93 US-Dollar, nach 0,94 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 20:10 Uhr steht ein Plus von 0,06 Prozent auf 16,03 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 16,02 US-Dollar.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 3,46 Prozent auf 86,91 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 84,01 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 126,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (126,50 US-Dollar).

Nach 12,93 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Donnerstagabend um 0,39 Prozent auf 12,98 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 20:25 Uhr steht ein Plus von 0,24 Prozent auf 618,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 617,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - TTF um -1,04 Prozent auf 40,32 Euro. Gestern stand der Erdgaspreis - TTF noch bei 40,74 Euro.

Redaktion finanzen.at