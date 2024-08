Rohstoffpreise am Donnerstagmittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis ist am Mittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 13:14 Uhr 0,80 Prozent auf 2.522,62 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 2.502,57 US-Dollar.

Nach 29,13 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um 1,44 Prozent auf 29,55 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 934,00 US-Dollar am Vortag auf 941,00 US-Dollar nach oben (+0,75Prozent).

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 0,95 Prozent auf 961,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 952,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,41 Prozent auf 78,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 78,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,51 Prozent auf 74,77 US-Dollar. Am Vortag standen noch 74,52 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit einem Kursgewinn. Um 11:34 Uhr notiert der Haferpreis 0,44 Prozent stärker bei 3,42 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,40 US-Dollar.

Nach 2,60 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Donnerstagmittag um -0,48 Prozent auf 2,58 US-Dollar gesunken.

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 12:58 Uhr auf 3,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,65 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 12:23 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,96 Prozent stärker bei 9,69 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 9,59 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,81 Prozent auf 313,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 310,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 1,44 Prozent auf 0,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,42 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Weizenpreis kaum von der Stelle. Um 12:57 Uhr werden 197,50 Euro ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,51 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 5,56 Prozent auf 2,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 1,93 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Rapspreis um 1,14 Prozent auf 466,75 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 461,25 Euro.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,45 Prozent auf 59,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 58,91 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at