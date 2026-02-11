Commodities aktuell 11.02.2026 13:17:06

Rohstoffpreise am Mittwochmittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 1,58 Prozent auf 5.104,64 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 5.025,29 US-Dollar gehandelt worden war.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 5,87 Prozent auf 86,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 81,23 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis 3,97 Prozent stärker bei 2.189,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2.105,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Palladiumpreis 2,49 Prozent stärker bei 1.767,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.724,00 US-Dollar.

Nach 68,80 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochmittag um 1,69 Prozent auf 70,25 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 2,13 Prozent auf 65,32 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 63,96 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Mittwochmittag hinzu. Um 0,26 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Nach 3,03 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Mittwochmittag um 0,17 Prozent auf 3,03 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -0,10 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,94 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis bergauf. Der Kakaopreis steigt 0,18 Prozent auf 2.763,00 Britische Pfund, nach 2.750,00 Britische Pfund am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Maispreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 4,29 US-Dollar lag, wird der Maispreis um 13:03 Uhr auf 4,29 US-Dollar beziffert.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,38 Prozent auf 11,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenmehlpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 300,80 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 300,80 US-Dollar beziffert.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,57 US-Dollar am Vortag auf 0,57 US-Dollar nach unten (--0,35 Prozent).

Derweil notiert der Weizenpreis bei 190,50 Euro. Im Vergleich zum Vortag (189,50 Euro) ist das ein Aufschlag von 0,53 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis -1,42 Prozent niedriger bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochmittag hinzu. Um 1,06 Prozent auf 3,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,12 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 15,17 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 13:00 Uhr bei 15,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Rapspreis Gewinne verbuchen. Um 12:58 Uhr steigt der Rapspreis um 0,28 Prozent auf 489,13 Euro. Am Vortag standen noch 487,75 Euro an der Tafel.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 64,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,08 Prozent.

Daneben verstärkt sich der Kohlepreis um 0,05 Prozent auf 102,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 101,70 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 600,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 600,50 US-Dollar.

