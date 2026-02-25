Gold & Co. unter der Lupe 25.02.2026 10:13:20

Rohstoffpreise am Mittwochvormittag

Rohstoffpreise am Mittwochvormittag

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 10:10 Uhr gewann der Goldpreis 0,80 Prozent auf 5.184,98 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 5.144,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 3,51 Prozent auf 90,53 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 87,46 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 5,61 Prozent auf 2.297,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2.175,50 US-Dollar.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.788,50 US-Dollar am Vortag auf 1.827,50 US-Dollar nach oben (+2,18Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,17 Prozent auf 71,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 70,77 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 66,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,63 US-Dollar).

Daneben wertet der Baumwolle um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,02 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,64 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 09:52 Uhr fällt der Haferpreis um -0,68 Prozent auf 3,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,29 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,41 Prozent auf 4,30 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,28 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,44 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,42 Prozent.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,61 Prozent auf 312,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 310,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,60 US-Dollar am Vortag auf 0,60 US-Dollar nach oben (+0,18Prozent).

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,24 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,92 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,37 Prozent auf 70,80 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 71,06 US-Dollar.

Nach 106,35 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Mittwochvormittag um -0,33 Prozent auf 106,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen