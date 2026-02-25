Rohstoffpreise am Mittwochvormittag

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 10:10 Uhr gewann der Goldpreis 0,80 Prozent auf 5.184,98 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 5.144,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 3,51 Prozent auf 90,53 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 87,46 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 5,61 Prozent auf 2.297,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2.175,50 US-Dollar.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.788,50 US-Dollar am Vortag auf 1.827,50 US-Dollar nach oben (+2,18Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,17 Prozent auf 71,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 70,77 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 66,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (65,63 US-Dollar).

Daneben wertet der Baumwolle um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,02 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,64 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 09:52 Uhr fällt der Haferpreis um -0,68 Prozent auf 3,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,29 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,41 Prozent auf 4,30 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,28 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,44 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,42 Prozent.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,61 Prozent auf 312,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 310,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,60 US-Dollar am Vortag auf 0,60 US-Dollar nach oben (+0,18Prozent).

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,24 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,92 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,37 Prozent auf 70,80 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 71,06 US-Dollar.

Nach 106,35 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Mittwochvormittag um -0,33 Prozent auf 106,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.at