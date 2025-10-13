|Marktbericht zu Rohstoffen
13.10.2025 13:17:06
Rohstoffpreise am Montagmittag
Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 13:13 Uhr gewann der Goldpreis 1,59 Prozent auf 4.082,16 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.018,30 US-Dollar.
Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 2,33 Prozent auf 51,47 US-Dollar, nach 50,30 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Platinpreis um 3,91 Prozent auf 1.660,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.598,00 US-Dollar an der Tafel.
Nach 1.435,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagmittag um 1,67 Prozent auf 1.459,50 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,87 Prozent auf 63,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 62,73 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 2,83 Prozent auf 59,91 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 58,90 US-Dollar wert.
Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,85 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,64 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,25 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,97 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 2,43 Prozent auf 3,83 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,73 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Abschläge in Höhe von -2,36 Prozent auf 4.062,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 4.132,00 Britische Pfund.
Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,12 Prozent auf 4,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,13 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,25 Prozent auf 10,10 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 10,07 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Weizenpreis Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 189,25 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 189,25 Euro.
Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:04 Uhr ab. Es geht -2,86 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,16 US-Dollar stand.
Nach 3,11 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag um -1,98 Prozent auf 3,07 US-Dollar gesunken.
Zudem zeigt sich der Rapspreis im Aufwind. Um 12:58 Uhr zieht der Rapspreis um 0,16 Prozent auf 467,50 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 466,50 Euro gemeldet wurde.
Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 58,12 US-Dollar am Vortag auf 59,17 US-Dollar nach oben (+1,82Prozent).
Währenddessen verliert der Kohlepreis um -1,49 Prozent auf 89,15 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 89,65 US-Dollar.
