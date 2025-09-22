Rohstoffe im Blick 22.09.2025 10:13:20

Rohstoffpreise am Montagvormittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 10:10 Uhr gewann der Goldpreis 0,89 Prozent auf 3.717,90 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.685,06 US-Dollar.

Währenddessen legt der Silberpreis um 1,35 Prozent auf 43,69 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 43,11 US-Dollar wert.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,93 Prozent auf 1.417,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.404,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 1,09 Prozent auf 1.164,00 US-Dollar, nach 1.151,50 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 0,54 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 10:00 Uhr auf 67,02 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 66,68 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,05 Prozent auf 62,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 62,68 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,05 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -2,10 Prozent auf 3,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,21 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,12 Prozent reduziert sich der Maispreis um 10:00 Uhr auf 4,24 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,24 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,37 Prozent auf 10,22 US-Dollar, nach 10,26 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,14 Prozent auf 282,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 282,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,50 US-Dollar am Vortag auf 0,50 US-Dollar nach unten (--0,10 Prozent).

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,52 Prozent auf 0,16 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,89 US-Dollar) geht es um 0,24 Prozent auf 2,93 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 0,43 Prozent auf 61,02 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 60,76 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at


Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Auch der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Montag uneinheitlich.
