|Marktbericht zu Rohstoffen
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27.06.2026 10:13:20
Rohstoffpreise am Samstagvormittag
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.080,83 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.080,83 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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