18.01.2026 20:43:14
Rohstoffpreise am Sonntagabend
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.595,25 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.595,25 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 89,95 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 2.343,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 2.343,50 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.811,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.811,50 US-Dollar.
