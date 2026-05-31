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31.05.2026 20:43:14
Rohstoffpreise am Sonntagabend
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.542,47 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.542,47 US-Dollar).
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 75,37 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 75,37 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.925,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.925,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.359,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.359,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
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