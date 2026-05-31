Rohstoffpreise am Sonntagabend

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.542,47 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.542,47 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 75,37 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 75,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.925,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.925,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.359,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.359,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at