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18.07.2026 08:10:45
Rural residents back heating oil protection plan
Households reliant on heating oil as a fuel source say better regulation of pricing is needed.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|108,31
|1,06
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|Ölpreis (Brent)
|87,88
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|-0,25
|Ölpreis (WTI)
|82,13
|-0,36
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