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25.03.2026 20:56:19

SIL vs. SLVP: Which Silver ETF Should You Buy?

The Global X Silver Miners ETF (NYSEMKT: SIL) and the iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT: SLVP) both target global silver mining equities. But SLVP pays a higher dividend and has outperformed over one year, while SIL charges higher fees.Both SIL and SLVP are designed for investors seeking exposure to global silver miners, but they differ in scale, cost, and portfolio construction. This comparison breaks down their key differences in fees, performance, risk, sector exposure, and liquidity to help investors decide which may better fit their objectives.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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