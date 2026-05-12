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12.05.2026 15:04:00
Silber im Chart-Check: Konsolidierung beendet?
Im Podcast HSBC Daily Trading analysiert Jörg Scherer, Leiter technische Analyse bei der HSBC wöchentlich neue Themen am Finanzmarkt: In der aktuellen Folge geht es um das Edelmetall Silber.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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