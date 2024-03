Silberpreis: Markanter Verkaufsdruck an den Terminmärkten

Laut aktuellem Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC hat sich zum Beispiel die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) innerhalb einer Woche von 146.600 auf 144.400 Futures (-1,5 Prozent) reduziert. Außerdem trübte sich die Stimmung unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) massiv ein. Sie haben nämlich im Berichtszeitraum ihre Long-Seite um über 3.000 Futures reduziert und zugleich ihr Short-Exposure um 4.800 Kontrakte erhöht. Dadurch hat sich deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 22.400 auf 14.500 Futures (-35,3 Prozent) kräftig reduziert. Kleinspekulanten (Non-Reportables) sind indes optimistischer geworden und haben ihre Netto-Long-Position von 15.600 auf 17.950 Kontrakte (+15,3 Prozent) aufgestockt. Seit dem Jahreswechsel war aber sowohl unter großen als auch unter kleinen Terminspekulanten ein stark abgeschwächter Optimismus zu beobachten.Am Montagmorgen präsentierte sich der Silberpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (Mai) um 0,114 auf 23,25 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: OPEC+-Beschluss verpufft

Obwohl am gestrigen Sonntag verkündet wurde, dass die OPEC+-Staaten ihre bisherigen Förderkürzungen in Höhe von 2,2 Millionen Barrel bis Ende Juni beibehalten werden und Russland für Q2 eine zusätzliche Förderkürzung um 417.000 Barrel pro Tag anstrebt, zeigten sich die Akteure an den Ölmärkten davon wenig beeindruckt. Außerdem wies der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten zum zweiten Mal in Folge ein Plus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 503 auf 506 erhöht. Damit wurde der höchste Stand seit Herbst vergangenen Jahres erreicht.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,09 auf 79,88 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,02 auf 83,57 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at